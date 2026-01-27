В прошлом году прокуроры РТ арестовали имущество должников по налогам на 2 млрд

Прокуроры Татарстана в 2025 году арестовали имущество должников по налогам на 2 млрд рублей. Об этом сообщил прокурор республики Альберт Суяргулов на заседании коллегии, где подвели итоги работы ведомства и обозначили задачи на 2026 год.

По данным прокуратуры, совместная работа с налоговыми органами позволила обеспечить поступление в бюджет более 15 млрд рублей. Надзорные органы пресекали схемы уклонения от налогов, деятельность «технических» и «транзитных» фирм, незаконное получение налоговых вычетов и обналичивание средств.

«Во взаимодействии с налоговыми органами путем проведения межведомственных рабочих групп обеспечено поступление в бюджет более 15 млрд рублей, санкционировано свыше 500 арестов имущества должников на сумму 2 млрд рублей», – отметили в ведомстве.