В прошлом году Прокуратура РТ выявила более 500 нарушений при реализации нацпроектов

По итогам прошлого года в Татарстане было освоено более 33 млрд рублей на реализацию нацпроектов. При этом сотрудники надзорного ведомства республики выявили более 500 нарушений закона в этой сфере. Об этом на заседании коллегии Прокуратуры РТ сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

По его словам, прокурорские проверки показали, что далеко не все госзакупки проводились прозрачно, кроме того, не изжита практика заключения госконтрактов, когда объект фактически уже возведен, а ответственными лицами неоднократно допускались факты некачественного выполнения работ.

«Задача каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какое-либо сооружение. Нужно добиться решения самых чувствительных проблем людей», – отметил Нафиков.