В прошлом году полицейские Татарстана перекрыли 34 канала наркотрафика

Состояние наркоситуации в Татарстане по итогам 2024 года оставалось стабильным. Всего перекрыто 34 канала наркотрафика, ликвидировано 5 нарколабораторий по изготовлению синтетических наркотиков. Об этом сообщили сегодня на заседании итоговой коллегии Министерства внутренних дел РТ.

Отмечается, что в минувшем году выявлено более пяти тысяч наркопреступлений, в основном связанных со сбытом.

«Из незаконного оборота изъято более 246 килограмм наркотических средств. Выявлено 1580 лиц, причастных к совершению наркопреступлений», – сообщил министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов.

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Как добавили в ведомстве, в прошлом году в республике расследовано 1393 групповых наркопреступлений, из которых 126 – в составе организованных групп и преступных сообществ.