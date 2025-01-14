В прошлом году полицейские обеспечили охрану порядка на 2,5 тыс. мероприятий в Казани

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В прошлом году в Казани состоялось свыше 2,5 тысячи мероприятий, за порядком на которых следили сотрудники управления МВД РФ по Казани. Мэр города, Ильсур Метшин, на совещании, посвященном итогам работы управления в 2024 году, отметил их труд и преданность делу. Информация появилась на сайте мэрии.

Он подчеркнул, что одной из главных задач прошлого года было обеспечение безопасности жителей и гостей Казани во время крупных международных мероприятий, таких как фиджитал-турнир «Игры будущего», Игры БРИКС и саммит БРИКС. Эти события объединили около 35 иностранных делегаций, шесть международных организаций и более 20 лидеров государств.

«Могу с уверенностью сказать, что мы с вами справились со всеми поставленными задачами. Мы заслужили высокую оценку Президента России Владимира Путина. Сейчас нам доверяют международные события самого разного уровня», – сказал Ильсур Метшин.

На совещании также выступили министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов, начальник управления МВД России по Казани Надир Закиров, прокурор города Олег Дроздов и председатель Приволжского районного суда Ринат Сафин.

Мэр столицы РТ поблагодарил всех присутствующих за их труд, высокий профессионализм и ответственное отношение к делу. Особо отличившимся специалистам – победителям профессионального конкурса – градоначальник вручил награды.