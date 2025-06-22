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Общество 22 июня 2025 10:27

В прошлом году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз

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В 2024 году в стране впервые диагностировали злокачественные опухоли у 698 693 человек, что на 24 тысячи больше, чем в 2023 году. Такие данные приводит Минздрав России.

«Согласно данным, число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования за 2024 год составило 698 693 случая. В 2023 году их количество составило 674 587, что на 24 106 случаев меньше», – передает РИА Новости.

При этом 61% случаев удалось выявить на ранних стадиях, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

#минздрав #онкологические заболевания #онкологическая помощь #здравоохранение
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