В прошлом году почти 700 тысяч россиян впервые получили онкологический диагноз

В 2024 году в стране впервые диагностировали злокачественные опухоли у 698 693 человек, что на 24 тысячи больше, чем в 2023 году. Такие данные приводит Минздрав России.

«Согласно данным, число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования за 2024 год составило 698 693 случая. В 2023 году их количество составило 674 587, что на 24 106 случаев меньше», – передает РИА Новости.

При этом 61% случаев удалось выявить на ранних стадиях, что существенно повышает шансы на успешное лечение.