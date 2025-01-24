В прошлом году на треть больше обвиняемых предстало перед судом в Татарстане

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В прошлом году в Татарстане количество обвиняемых, представших перед судом, стало больше на 30 процентов. Среди тех, кто оказался на скамье подсудимых, – один депутат и два главы муниципальных районов. Об этом на итоговой коллегии рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Валерий Липский.

«В прошлом году Следственным комитетом республики было возбуждено 4,6 тысячи уголовных дел. Это почти половина от всех поступивших сообщений, которых было порядка девяти тысяч. Закончено свыше трех тысяч уголовных дел. Несмотря на высокую нагрузку, расследовали четыре тысячи преступлений, большинство из которых по тяжким и особо тяжким преступлениям», – рассказал Валерий Липский.