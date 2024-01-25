В прошлом году за курение на вокзалах Казани оштрафовали почти две тысячи человек

За 12 месяцев 2023 года транспортные полицейские Казани выявили больше 6 тысяч административных правонарушений, из которых 1727 – за нарушение запрета курения на отдельных территориях. Об этом заявили накануне на заседании коллегии Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По данным ведомства, всего в прошлом году было зарегистрировано 386 преступлений, из них 61 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Отметим, что полицейские выявили 36 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Личным составом Казанского ЛУ МВД России на транспорте сопровождено более 4 тысяч поездов.

Всего в ПФО зарегистрировано более 64 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях. Транспортные полицейские отметили снижение общего уровня преступности.

Так, уменьшилось число зарегистрированных преступлений против собственности и преступлений экономической направленности. В 2023 году количество преступлений в общественных местах снизилось более, чем на 20%. Также уменьшилось почти на 13% число краж, совершенных в поездах дальнего следования и пригородного сообщения. В то же время увеличилось число выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, повысилась их раскрываемость.