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Происшествия 1 марта 2025 10:28

В прошлом году на стройках Казани произошло 57 несчастных случаев

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В прошлом году на казанских стройках произошло 57 несчастных случаев, в том числе 31 – производственные, семь – со смертельным исходом.

На 29 строительных объектах города выявлены нарушения.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Ильдар Шакиров поручил перевести вектор работы совета со строительных организаций на промышленные, так как статистика несчастных случаев в строительной отрасли снизилась и занимает по городу третье место.

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов предложил проводить больше профилактической и информационной работы для предотвращения несчастных случаев на производстве.

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