В прошлом году на дорогах Татарстана погибли 17 мотоциклистов

В прошлом, 2025 году на дорогах Татарстана произошло 277 аварий с участием мототранспорта. В результате погибло 17 человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

«В результате 277 случаев ДТП с участием мототранспорта погибли 17 человек. Ранены были еще 305 человек», – рассказал Айрат Самигуллин.

Количество ДТП с участием мототранспорта в прошлом году возросло на 43 случая. Раненых стало больше на 62 человек. Одной из причин такого роста называют несовершеннолетних байкеров, выезжающих на питбайках на дороги общего пользования.