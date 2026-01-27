news_header_top
Происшествия 27 января 2026 16:05

В прошлом году на дорогах Татарстана погибли 15 детей, 13 из них были пассажирами

В Татарстане, по статистике за прошлый год, из 15 погибших в ДТП детей 13 были пассажирами. Об этом сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

«В прошлом году на дорогах республики погибли 15 детей, 497 получили ранения. Мы много говорили об основных причинах ДТП с участием детей: это переход в неположенном месте, неиспользование световозвращающих элементов, игнорирование родителями детских удерживающих устройств в автомобилях», – отметил министр.

Он привел статистику, согласно которой 13 из 15 погибших в ДТП детей были пассажирами. «Это ставит задачу усилить работу с родителями», – добавил Ильсур Хадиуллин.

#гаи #ДТП с погибшими #ДТП с пострадавшими #дтп с детьми
