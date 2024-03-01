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В прошлом году на дорогах Казани произошло 75 ДТП с участием мотоциклистов
В 2023 году на дорогах Казани произошло 75 ДТП с участием мототранспорта, в них погибли четыре человека. Такую статистику приводит городская Госавтоинспекция. Также отмечается, что 82 человека получили ранения и увечья.
В свою очередь в 28 случаях ДТП с мотоциклами установлена виновность водителей двухколесного транспорта
По данным ведомства, основными нарушения мотоциклистов стали: превышение скоростного режима в городе, нарушение расположения мотоцикла на проезжей части, а также правил перестроения, выезд на встречку, нарушение требований дорожной разметки и т.д.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают мотоциклистов соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.
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