В прошлом году на диспансеризации более 3 тысяч татарстанцев узнали, что больны раком



Медикам удалось выявить онкологию у 3,2 тыс человек благодаря диспансеризации и профосмотрам. Об этом сегодня в Общественной палате РТ на обсуждении итогов работы над общественными целями, поставленными перед Министерством здравоохранения РТ в 2024 году, рассказал начальник организационно-методического отдела, врач-статистик РКОД Камиль Шакиров.

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«В нашей республике в прошлом году диспансеризацией были охвачены более миллиона человек, при этом было проведено еще порядка 350 тысяч профилактических медицинских осмотров. То есть более 1,5 млн взрослого населения получили возможность проверить свое здоровье», – рассказал Камиль Шакиров

Таким образом, за прошлый год удалось выявить 3205 случаев злокачественных новообразований. Среди них 77 процентов — пациенты с ранними стадиями заболевания.

«Это позволяет повысить шансы на продуктивную долгую жизнь. Так удалось достигнуть целевого показания», – заключил врач-статистик.

Минздрав участвует в проекте по формированию публичных целей, которые определяют жители республики с 2018 года. При определении ключевых направлений министерства на прошедший год было запущено голосование, участие в котором приняли более восьми тысяч человек. В итоге было определено пять публичных целей и задач.

Уже не первый год население голосует за повышение внимания к диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях.