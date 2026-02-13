В прошлом году количество уголовных дел в Верховном суде РТ снизилось на треть

Количество поступивших в Верховный суд уголовных дел в 2025 году снизилось на треть. Об этом сегодня на отчетно-выборной конференции судей рассказал председатель Верховного суда Республики Татарстан Азат Гильмутдинов.

«Судами общей юрисдикции Республики Татарстан в 2025 году рассмотрен 1 миллион 16 тысяч дел и материалов. Из них мировыми судьями – 692 тысячи, районными и городскими судами – 293 тысячи, Верховным судом республики – 31 тысяча дел и материалов. По сравнению с 2024 годом общее количество рассмотренных судами общей юрисдикции дел снизилось на 214 тысяч. При этом уменьшилась нагрузка на все инстанции», – отметил он.

По итогам прошлого года в Верховном суде Татарстана стало меньше гражданских дел, рассмотренных в апелляции, на 9,4%. Всего было рассмотрено 16 559 дел, при этом годом ранее их было 18 273, привел данные Азат Гильмутдинов.

«В уголовной коллегии в 2025 году в апелляционном порядке рассмотрено 8 806 уголовных дел и материалов, в 2024 году их было 9 174 – уменьшение на 4%. По первой инстанции поступило 36 уголовных дел, за 2024 год было 54. С участием присяжных рассмотрели четыре дела, столько же было в 2024 году», – рассказал председатель Верховного суда Республики Татарстан.