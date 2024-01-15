В прошлом году казанцы чаще всего жаловались на качество уборки снега

В 2023 году жители Казани чаще всего жаловались на качество уборки снега. Управление административно-технической инспекции исполкома города объявило почти 1,1 тыс. предостережений за ненадлежащее зимнее содержание дорог, тротуаров, закрепленных территорий и кровель зданий — на треть больше, чем в 2022 году. Об этом рассказал на деловом понедельнике в мэрии руководитель управления Наиль Минвалеев.

«Начало и завершение года было отмечено большими снегопадами, выросло и количество зафиксированных нарушений. При сравнении периодов 2022 и 2023 годов [видно, что] замечаний по очистке кровель стало меньше, однако количество нарушений по содержанию территорий и дорожной сети увеличилось. Если с уборкой основных дорог в целом справились, то очистка тротуаров проводилась несвоевременно», — констатировал спикер.

По словам чиновника, достаточно много жалоб от казанцев поступало по уборке дворов и кровель от снега. В связи с этим были проведены проверки и составлен 401 материал, что на 32% больше по сравнению с зимой 2022 года. Из них 110 направлены мелким управляющим организациям, ЖСК и ТСЖ, 291 переслан в адрес крупных компаний. Больше всего жалоб поступило на УК ЖКХ Авиастроительного и Московского районов.

Минвалеев также подчеркнул, что актуальным весь зимний сезон остается и контроль за складирование снега. В прошлом году по этой проблеме было выдано 109 предостережений, в 2022 году — 105.