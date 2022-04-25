В прошлом году из-за возгорания сухой травы в Татарстане погибли три человека

Три человека погибли из-за возгорания сухой травы и мусора в Татарстане в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Трагедии произошли в самый пик возникновения пожаров, в апреле, уточнил Трущин. Именно в это время каждый год резко увеличивается число пожаров. Для сравнения – всего за прошлый год в республике было зарегистрировано свыше двух тысяч возгораний, из которых 754 произошли в апреле.

«Пожары, в которых погибли три человека, произошли в Казани, Альметьевском и Сабинском районах республики. Все это было следствием того, что люди сжигали сухую траву, теряли ориентир, задыхались и погибали», – рассказал Трущин.

Он напомнил, что с 25 апреля по 15 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим, во время которого нельзя сжигать сухую траву и мусор, разводить костры и готовить на открытом огне пищу.