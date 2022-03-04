В прошлом году 70 жительницам РТ проект «Точка трезвости» помог в борьбе с зависимостью

За прошедший год 70 женщин из Татарстана прошли успешное лечение от алкоголизма благодаря проекту «Точка трезвости». Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала главный нарколог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского наркологического диспансера Резеда Хаева.

«В 2021 году в проект было направлено 80 участников из 31 муниципального образования, и наркологическая служба в команде с другими специалистами из других ведомств проводила большую работу. В рамках нашей службы проводилась лечебно-реабилитационная помощь. Был разработан маршрут для каждого пациента с учетом тяжести заболевания, вы знаете, что женский алкоголизм очень тяжелый», – отметила врач.

Для борьбы с социальным сиротством, связанным с алкоголизмом родителей, в 2015 году в Татарстане внедрили комплексную программу лечения родителей из семей, находящихся в социально опасном положении из-за алкогольной зависимости.

«По результатам проекта, в 2021 году с положительной динамикой закончили 70 человек. Это 82,3% от общего числа участников проекта 2021 года. В настоящее время все пациенты получили реабилитационные программы, продолжают наблюдаться у врача психиатра-нарколога», – добавила нарколог.

Резеда Хаева добавила, что благодаря проекту «Точка трезвости» у этих женщин появляется желание и возможность жить трезво и счастливо, воспитывать своих детей, ставить и достигать новые цели и задачи.