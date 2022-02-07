В прошедшие выходные 27 казанцев попытались проехать в трамваях и метро без QR-кода

За минувшие выходные кондукторы казанского электротранспорта выявили 27 пассажиров без QR-кодов. Из них 16 человек обнаружили в трамваях и троллейбусах, остальных 11 не пустили в метро.

За сегодняшнее утро контролеры выявили 11 нарушителей в трамваях и метро. Кроме того, продолжаются регулярные проверки масочного режима. Так, сегодня обнаружили 63 пассажиров без масок, из них 46 человек надели маску после замечания, остальные покинули транспорт.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни или медотводе.