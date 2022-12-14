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Ру Тат
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Происшествия
14 декабря 2022  08:33
Павел Климчак

В промзоне Нижнекамска столкнулись фура и «Лада», пострадали трое парней в легковушке

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В промзоне Нижнекамска столкнулись фура и «Лада», пострадали трое парней в легковушке
Фото: очевидцы

Накануне вечером в промзоне Нижнекамска, между «Нижнекамскнефтехимом» и «Нижнекамскшина», перекресток не поделили фура и «Лада Гранта». Водитель большегруза не уступил легковушке, и они столкнулись. Судя по номерам, фура из Казахстана.

Фото: очевидцы

От сильного удара у легковушки смялась наполовину передняя часть корпуса, а также полностью треснуло лобовое стекло.

Фото: очевидцы

В результате ДТП пострадали трое молодых людей из салона «Лады» – водитель и двое пассажиров. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

#ДТП #фура и легковушка
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