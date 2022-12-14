В промзоне Нижнекамска столкнулись фура и «Лада», пострадали трое парней в легковушке

Фото: очевидцы

Накануне вечером в промзоне Нижнекамска, между «Нижнекамскнефтехимом» и «Нижнекамскшина», перекресток не поделили фура и «Лада Гранта». Водитель большегруза не уступил легковушке, и они столкнулись. Судя по номерам, фура из Казахстана.

Фото: очевидцы

От сильного удара у легковушки смялась наполовину передняя часть корпуса, а также полностью треснуло лобовое стекло.

Фото: очевидцы

В результате ДТП пострадали трое молодых людей из салона «Лады» – водитель и двое пассажиров. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.