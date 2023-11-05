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В промзоне Нижнекамска спасли собаку, провалившуюся в залитую водой трехметровую яму
В вечерних сумерках на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на улице Промышленная в промзоне Нижнекамска собака провалилась в яму. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сторож одного из предприятий услышал лай и вой и решил выяснить, в чем дело.
Как оказалось, в трехметровой земляной яме с отвесными стенами, частично заполненной водой, на крошечном островке находилась продрогшая и обессилевшая собака.
Прибывшие пожарные установили на дно ямы лестницу, подняли четвероногую пленницу на поверхность и оставили ее у сторожа, который пообещал позаботиться о животном, если не найдутся хозяева.
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