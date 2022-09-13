В промзоне Нижнекамска с рельсов сошли пять цистерн с мазутом

фото: Приволжская транспортная прокуратура

Камская транспортная прокуратура проводит проверку после схода с рельсов в Нижнекамске пяти цистерн с мазутом, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

Предварительно установлено, что инцидент произошел сегодня около половины третьего дня в промзоне на территории ООО «ННБ-Транс». При выполнении маневровых работ пять цистерн с мазутом сошли с рельсов, две из них перевернулись.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

«Разлив нефтепродуктов не допущен, ущерб окружающей среде не причинен. Пострадавших нет. На месте схода проводятся восстановительные работы. Задержек движения поездов нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – пояснили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.