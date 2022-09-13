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Происшествия
13 сентября 2022  19:42
Полина Шевчук

В промзоне Нижнекамска с рельсов сошли пять цистерн с мазутом

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В промзоне Нижнекамска с рельсов сошли пять цистерн с мазутом
фото: Приволжская транспортная прокуратура

Камская транспортная прокуратура проводит проверку после схода с рельсов в Нижнекамске пяти цистерн с мазутом, сообщили в надзорном ведомстве.

 

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура 

Предварительно установлено, что инцидент произошел сегодня около половины третьего дня в промзоне на территории ООО «ННБ-Транс». При выполнении маневровых работ пять цистерн с мазутом сошли с рельсов, две из них перевернулись.

 

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура 

«Разлив нефтепродуктов не допущен, ущерб окружающей среде не причинен. Пострадавших нет. На месте схода проводятся восстановительные работы. Задержек движения поездов нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – пояснили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

#вагон сошел с рельсов #Татарская транспортная прокуратура
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