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Ру Тат
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Происшествия
13 октября 2022  19:12
Павел Климчак

В промзоне Челнов произошел пожар на складе с матрасами

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Сообщение о возгорании на складе матрасов на улице Мелиораторной в промзоне Челнов поступило сегодня вечером, в половину седьмого, по номеру вызова пожарной охраны 101. По предварительной информации, здание не эксплуатируется больше недели.

Прибыв на место, пожарные установили возгорание в одноэтажном кирпичном здании. В данный момент огнеборцы тушат пожар.

Предварительно, никто не пострадал. Подробности инцидента уточняются, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 19.19 пожарным удалось полностью потушить огонь.

#пожар
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