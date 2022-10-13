В промзоне Челнов произошел пожар на складе с матрасами

Сообщение о возгорании на складе матрасов на улице Мелиораторной в промзоне Челнов поступило сегодня вечером, в половину седьмого, по номеру вызова пожарной охраны 101. По предварительной информации, здание не эксплуатируется больше недели.

Прибыв на место, пожарные установили возгорание в одноэтажном кирпичном здании. В данный момент огнеборцы тушат пожар.

Предварительно, никто не пострадал. Подробности инцидента уточняются, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 19.19 пожарным удалось полностью потушить огонь.