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В промзоне Челнов иномарка влетела в железнодорожную дрезину, водитель госпитализирована
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В Челнах иномарка столкнулась с грузовой железнодорожной дрезиной, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
ДТП произошло сегодня днем в районе промышленной зоны автограда на Индустриальной улице.
По предварительным данным, водитель Hyundai выехала на железнодорожные пути, где столкнулась с составом.
В итоге женщину увезли медики.
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