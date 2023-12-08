В промзоне Челнов иномарка влетела в железнодорожную дрезину, водитель госпитализирована

В Челнах иномарка столкнулась с грузовой железнодорожной дрезиной, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

ДТП произошло сегодня днем в районе промышленной зоны автограда на Индустриальной улице.

Фото: © Очевидцы

По предварительным данным, водитель Hyundai выехала на железнодорожные пути, где столкнулась с составом.

В итоге женщину увезли медики.