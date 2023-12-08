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Руc Тат
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Происшествия 8 декабря 2023 15:01

В промзоне Челнов иномарка влетела в железнодорожную дрезину, водитель госпитализирована

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В Челнах иномарка столкнулась с грузовой железнодорожной дрезиной, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

ДТП произошло сегодня днем в районе промышленной зоны автограда на Индустриальной улице.

Фото: © Очевидцы

По предварительным данным, водитель Hyundai выехала на железнодорожные пути, где столкнулась с составом.

В итоге женщину увезли медики.

#челны
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