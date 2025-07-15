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Происшествия 15 июля 2025 10:27

В промзоне Челнов экологи спасли косулю, которая провалилась в колодец

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Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли маленькую косулю на территории промзоны Набережных Челнов. Малыша обнаружили лежащим в колодце, первоначально из-за характерного мяуканья приняв его за котенка.

Спустившись в колодец, специалисты установили, что перед ними детеныш косули. С помощью подручных средств малыша извлекли наружу, проверили его состояние — травм обнаружено не было. После осмотра животное отпустили в естественную среду, где его искала мама.

#Набережные Челны #госкомитет по биоресурсам рт #спасли животное
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