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В промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали пожар
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На юго-западе Москвы в промышленном здании потушили пожар.
Как сообщают РИА Новости, там загорелось двухэтажное промышленное здание с пластиковыми материалами. Сотрудники ГУ МЧС России ликвидировали открытое горение на 350 квадратах.
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