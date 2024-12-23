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Происшествия 23 декабря 2024 08:23

В промышленном здании на юго-западе Москвы ликвидировали пожар

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На юго-западе Москвы в промышленном здании потушили пожар.

Как сообщают РИА Новости, там загорелось двухэтажное промышленное здание с пластиковыми материалами. Сотрудники ГУ МЧС России ликвидировали открытое горение на 350 квадратах.

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