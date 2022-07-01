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Экономика
1 июля 2022  15:04
Александр Хевронин

В промышленной выставке «Иннопром» примут участие более 20 предприятий Татарстана

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В двенадцатой международной выставке «Иннопром 2022» в Екатеринбурге примут участие 22 предприятия Татарстана, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

В их числе «Татнефть», «РариТЭК», группа компаний «Кориб», шинный комплекс KAMA TYRES, «Химград», «Казанский завод синтетического каучука», ICL Техно.

Промышленная выставка «Иннопром» – одна из крупнейших международных торговых площадок и инструментов экспорта российской промышленной продукции. В этом году она пройдет с 4 по 7 июля 2022 года на площадке МВЦ «Екатеринбург Экспо».

#промышленность #екатеринбург #минпромторг рт
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