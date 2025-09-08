В промпарке «Развитие» в Челнах создадут 600 новых рабочих мест

В промышленном парке «Развитие» в Набережных Челнах планируется создание еще 600 рабочих мест. Сейчас ведется активная работа над запуском третьей очереди объекта. Объем инвестиций в проект превысит 2 млрд рублей, сообщают «Челнинские известия».

На строительство электросетей для новой очереди парка из республиканского бюджета направлено 178 млн рублей. Кроме того, возведение подъездных и внутриплощадочных дорог оценивается в 245 млн рублей. Резиденты парка возьмут на себя строительство подводящих сетей газоснабжения.

Заместитель руководителя исполкома Наталия Кропотова сообщила, что в Татарстане продолжается развитие промышленных и индустриальных парков, в которых уже работают 354 резидента, обеспечивая 21 тысячу рабочих мест. По ее словам, доля продукции, отгруженной предприятиями резидентов, составляет 30,7% от общего объема.