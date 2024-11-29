В промпарке «Менделеевск 2.0» завершено строительство инфраструктуры — видео

Создание инженерной инфраструктуры в промышленном парке «Менделеевск 2.0» почти завершено. Часть резидентов приступила к строительству корпусов для своих будущих производств.

Напомним, что строительство инженерной инфраструктуры ведется на средства госкорпорации ВЭБ.РФ и Республики Татарстан.

«Промпарк — это точка роста для экономики нашего района. Это новые рабочие места, инвестиции, резиденты. Приятно видеть, как результаты труда стольких людей становятся осязаемы и заметны, а экономика Менделеевского района показывает развитие», — отметил глава района Радмир Беляев.

Резиденты промпарка получают земельные участки бесплатно и без проведения торгов. На территории «Менделеевск 2.0» действует льготный тариф электроснабжения и другие меры поддержки. Площадка расположена в непосредственной близости к федеральной трассе М-7, рядом с ней также находится АГНКС.