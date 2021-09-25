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Ру Тат
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25 сентября 2021  12:13
Павел Климчак

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

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Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор, как сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Турции.

«В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны», – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, сегодня же ранее произошел еще один инцидент с российским судном. Береговая служба сообщает, что 140-метровый сухогруз «Волжский-40» на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном. После этого буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы.

 

#столкновение #сухогруз #пролив босфор
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