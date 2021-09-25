В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор, как сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Турции.

«В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны», – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, сегодня же ранее произошел еще один инцидент с российским судном. Береговая служба сообщает, что 140-метровый сухогруз «Волжский-40» на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном. После этого буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы.