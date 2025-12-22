news_header_top
Общество 22 декабря 2025 12:07

В прокуратуры двух районов Татарстана назначили новых руководителей

Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

В прокуратурах Мамадышского и Бавлинского районов Татарстана произведены новые кадровые назначения. Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс‑службе прокуратуры республики.

Прокурором Мамадышского района назначен Артур Князев, ранее занимавший должность заместителя прокурора Елабуги. Бавлинскую городскую прокуратуру возглавил Сайяр Зиятдинов, который до этого работал заместителем начальника управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры РТ.

Оба руководителя были официально представлены коллективам прокурором Татарстана Альбертом Суяргуловым.

#Прокуратура РТ #Мамадышский район #Бавлинский район
