В прокуратуру вернули дело жителей Молдавии, державших в рабстве инвалидов в Казани

Уголовное дело трех жителей Молдавии, которые взяли в рабство инвалидов и заставляли их попрошайничать, вернули в прокуратуру. Владимира Ибриана, Виолету Лепэдату и Марию Зореа обвиняют в использовании рабского труда и торговле людьми.

Вчера в Советском районном суде должно было пройти первое заседание по делу. Однако адвокаты подсудимых заявили в суде, что в обвинительном заключении есть ряд неточностей, к примеру, неправильно указаны место и время совершения преступления.

Кроме того, подсудимые заявили, что не смогли полностью ознакомиться с обвинительным заключением из-за незнания русского языка. Они потребовали предоставить им переводчика и перевести на молдавский язык материалы дела.

«В обвинительном заключении много юридических терминов. Мы знаем только разговорный русский язык. Как нам защищаться, если мы не смогли полностью изучить то, в чем нас обвиняют», – настаивали подсудимые.

Суд ходатайства адвокатов удовлетворил и вернул уголовное дело в прокуратуру на доработки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что оказавшись на скамье подсудимых по делу о рабстве инвалидов, трое жителей Молдавии пытаются затянуть процесс.

Выйти на них удалось после того, как волонтеры заметили попрошайку-инвалида возле одного из казанских торговых центров. Мужчина рассказал, что несколько лет он работал на неких жителей Молдавии, которые заставляли его просить на улицах города милостыню. Всю выручку они забирали себе.

Инвалидов держали в арендованном частном доме на втором этаже. За непослушание или попытку бегства их запирали в кладовке, избивали и не кормили.