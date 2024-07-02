В прокуратуре Татарстана обсудили, как сократить число IT-преступлений

Сегодня в прокуратуре Татарстана обсудили вопросы профилактики преступлений в области информационных технологий. Председательствовал заместитель прокурора республики Ильнур Ибрагимов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: © Прокуратура РТ

В мероприятии также приняли участие представители правоохранительных органов, республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Министерства образования и науки РТ, Министерства культуры РТ, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства здравоохранения РТ, а также регионального отделения Социального Фонда России и МФЦ.

На встрече обсуждались методы информирования населения о способах мошенничества и важность сотрудничества между государственными органами для предотвращения таких преступлений.

По результатам встречи было принято решение усилить работу по повышению финансовой грамотности населения.