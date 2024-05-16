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В прокуратуре Татарстана назначен новый старший помощник по взаимодействию со СМИ
Старшим помощником прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью стала Аделя Гайнутдинова. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил бывший официальный представитель ведомства Руслан Галиев.
Напомним, что более десяти лет должность старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью занимал Руслан Галиев. В апреле его назначили прокурором Тукаевского района Татарстана.
Аделя Гайнутдинова начала свою карьеру в органах прокуратуры в 2021 году, начав с должности помощника прокурора Кукморского района. Накануне, 15 мая, она официально вступила в новую должность.
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