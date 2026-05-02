В прокуратуре РТ рассказали о новых законах, направленных на поддержку населения

В прокуратуре РТ рассказали о новых законах, которые вступили в силу в мае этого года и направлены на поддержку определенных категорий населения.

Первым нововведением стало сохранение пособий по рождению и воспитанию детей для многодетных семей, чей среднедушевой доход увеличился не более чем на 10% от прожиточного минимума. Для сохранения выплат подавать заявление не нужно.

Еще один закон направлен на поддержку супругов погибших бойцов СВО. Теперь они могут поступить на бюджет в университет по квоте. Важно, что действие закона распространяется на программы бакалавриата и специалитета. Кроме того, право на поступление имеют лишь те супруги погибших бойцов, которые не вступили в новый брак.

В свою очередь, родственники раненых или тяжело болеющих сотрудников Росгвардии смогут бесплатно доехать до места, где находится больной. Траты на проезд возмещаются для двух членов семьи или других близких родственников бойца.

Также вступил в силу закон о защите доходов инвалидов и ветеранов от взыскания. Теперь с них не будут взыскивать долги за протезы и содержание собак-проводников, а также траты на проезд для их получения, если расходы были понесены до 1 января 2025 года.