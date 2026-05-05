В прокуратуре рассказали о мошеннической схеме с дешевыми авиабилетами

В прокуратуре РТ рассказали о новой схеме мошенников, когда людей обманывают, обещая дешевые авиабилеты.

Как отметили в ведомстве, схема делится на два этапа. Сначала мошенники находят человека, желающего получить скидку на рейс, в соцсетях и предлагают купить субсидированные билеты под предлогом, что не могут полететь сами.

После этого билет якобы переоформляют на жертву. Для этого покупатель должен прислать фото документов и деньги в качестве предоплаты, комиссии или полной стоимости. Как только деньги поступают на счет, мошенники удаляют переписку и блокируют жертву.

«Официально переоформить авиабилет на другого человека невозможно. Тем более нельзя доверять эту процедуру незнакомцам из интернета», – подчеркнули в прокуратуре.