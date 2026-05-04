В прокуратуре рассказали, как аферисты обманывают, обещая выплаты на 9 Мая

В прокуратуре Подмосковья рассказали, как мошенники обманывают людей, обещая им выплаты и подарки ко Дню Победы. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается в материалах ведомства, аферисты звонят якобы из администрации и рассказывают о назначении награды и выплаты. Для достоверности они называют время и дату вручения, а затем требуют данные паспорта, СНИЛС, СМС-код и реквизиты карты. С помощью этих данных они получают доступ к деньгам и Госуслугам жертвы, а также получают возможность оформить на нее кредит или использовать сказанную информацию в других преступных целях.

Под угрозой такого обмана оказываются пожилые граждане, отметили в прокуратуре.

«Если поняли, что перед вами мошенники, положите трубку и позвоните в полицию», – посоветовали в ведомстве.