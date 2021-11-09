Фильм «Небо» стартует в прокате 18 ноября

18 ноября в широком прокате стартует фильм «Небо» Игоря Копылова.

«Нам хотелось взяться за сюжет, основанный на событиях, произошедших с нашими современниками. Фильм „Небо“ основан на реальных событиях, произошедших в 2015 году на севере Сирии. В его основу легла история гибели военного летчика Олега Пешкова и спасения штурмана Константина Мурахтина», — рассказал режиссер.

В центре художественного фильма история двух главных героев — подполковника Сошникова и капитана Муравьева. Два разных характера, две разных судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим.

Самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Оба члена экипажа успели катапультироваться, однако домой удалось вернуться только одному из них.

По словам режиссера, съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России — в Крыму и Липецком авиацентре.

«Небо» — первый художественный фильм о контртеррористической военной операции России в Сирии. Картина снята при поддержке Министерства обороны РФ.