В прокат выходит полнометражный мультфильм-сказка об Александре Пушкине

6 июня, в день 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, на большие экраны России выходит полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало».

Мультфильм рассказывает о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне, а спустя два года превращается в гениального поэта. Сюжетная линия – правдивая и в то же время выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества. Создатели уверяют, что у этой сказки будет счастливый конец.

События мультфильма идут в сопровождении стихотворений поэта.

Производство аниме началось в 2022 году.

Мультфильм можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 6 июня, в том числе по Пушкинской карте.