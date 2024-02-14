В прокат выходит фильм «Командир» об освобождении детей-заложников в Орджоникидзе

22 февраля в России в прокат выходит полнометражный художественный фильм «Командир» об освобождении группой «Альфа» детей-заложников в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в декабре 1988 года, когда в Орджоникидзе террористы захватили автобус и взяли в заложники 32 ребенка-четвероклассника и их учителя. За их жизни преступники требовали частный самолет, оружие, вылет за границу и несколько миллионов долларов.

В центре сюжета фильма Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, командир группы «А» (в последствии «Альфа» КГБ СССР), который разрабатывал и руководил сложнейшей операцией по спасению заложников.

Участниками съемок фильма «Командир» стали повзрослевшие дети из захваченного 35 лет назад автобуса. Они сыграли родителей школьников-заложников.

Геннадий Николаевич Зайцев родился в сентябре 1934 года в уральской деревне, вырос в многодетной семье без отца. Стоял у истоков создания «Альфы», под руководством которого подразделение получило славу одной из самых выдающихся организаций по борьбе с терроризмом.

Картина выйдет в прокат накануне Дня защитника Отечества – 22 февраля 2024 года. Премьера фильма «Командир» приурочена к 50-летию группы «А» КГБ СССР – управления «А» ЦСН ФСБ России.

Всероссийская премьера картины состоялась 25 января на Международной выставке-форуме «Россия».