В прокат выходит экшн-драма о победе «Динамо» над лучшими клубами Британии в 1945 году

17 февраля в прокат выходит экшн-драма «Одиннадцать молчаливых мужчин», посвященная четырем матчам московского «Динамо» против лучших британских команд в 1945 году. Тогда советская команда победила во всех играх, в том числе против «Арсенала» и «Челси», а суммарный счет составил 19:9 в пользу гостей.

Названием фильма послужили заголовки британских газет, которых, как и публику, поразили советские футболисты, перевернувшие их представление и о русском человеке, и о СССР в целом.

«Команда „Динамо“ прилетела в Великобританию с большими ящиками, обшитыми черной тканью, британцы подумали, что они привезли атомную бомбу, на самом деле в ящиках находились продукты для делегации на случай дефицита продовольствия в Британии», — рассказывают создатели фильма.

Для съемок им удалось воссоздать атмосферу послевоенного Лондона, а актеры, игравшие английских футболистов, прошли специальные курсы при МИД России. Специально для фильма было реконструировано поле спортивной базы ЦСКА в Лефортово, а на роли спортсменов выбирались только те, кто умеет играть в футбол. Поэтому и все трюки с мячом они выполняли самостоятельно.

Фильм в жанре экшн-драма снял режиссер Алексей Пиманов по сценарию Олега и Владимира Пресняковых. В главных ролях задействованы Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Андрей Чернышов, Алёна Коломина, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Дмитрий Белоцерковский и другие.