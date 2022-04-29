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Культура
29 апреля 2022  17:04

В прокат выходит российская военная драма «Аманат»

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В кинопрокат выходит масштабная историческая военная драма «Аманат» режиссёров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева производства киностудии «Даггер филм».

По сообщению Минкульта Татарстана, события фильма разворачиваются в начале XIX века. Драма обыгрывает реальную историю Шамиля Джамалутдина, известного как «великий заложник». Режиссеры задались вопросом, что же победит: политика или любовь.

В картине снимались Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Амин Хуратов, Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Камиль Мурзабеков, Фархад Махмудов, Нина Гизбрехт и другие.

Фильм выходит в кинопрокат при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино.

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