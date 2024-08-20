В программы 100% детсадов, школ и вузов РТ включат элементы финграмотности

К 2026 году Татарстан рассчитывает включить в образовательные программы 100% детских садов, школ, вузов и ссузов элементы финансовой грамотности. Также должна вырасти доля педагогов, прошедших такие курсы профпереподготовки и повышения квалификации. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ об утверждении программы повышения финансовой грамотности на 2024-2026 годы.

Еще один ожидаемый результат от ее реализации — увеличение доли населения, прошедшего обучение по программам повышения финансовой грамотности.

Среди основных целей программы — содействие формированию у населения ключевых элементов финансовой культуры. Ожидается, что это поможет обеспечить благополучие татарстанцев, семей и общества. Чтобы достичь этого, планируется развивать комплексную систему по управлению и координации деятельности, направленной на повышение финграмотности и формирование финансовой культуры. Накопленный опыт должна сохранять и развивать система образования, для этого ее дополнят элементами финансовой культуры. Также Татарстан планирует готовить специалистов в этой сфере, вести информационно-просветительскую деятельность и так далее.

Программа охватит самые разные категории населения — от дошкольников до предпенсионеров и пенсионеров, МСП, самозанятых.

Срок реализации программы — 2024-2026 годы.