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Ру Тат
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1 мая 2021  20:56
Арсений Каримов

В программу путешествий «1000 и одно удовольствие» включен Алексеевский район

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В татарстанскую туристическую программу «1000 и одно удовольствие» на этот сезон включены десять районов республики: Спасский, Чистопольский, Елабужский, Мамадышский, Сабинский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский, Арский, Кукморский и впервые — Алексеевский. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госкомитете по туризму РТ.

В первый день путешествия по Алексеевскому району туристов ждет экскурсия по фабрике художественного качества, где создают экологически чистые ткани с национальными узорами.

На второй день будет организовано посещение Билярского городища, чтобы увидеть археологические останки столицы Волжско-Камской Булгарии.

Для отдыха с детьми предназначена экоферма «Страусы Биляра», которая находится неподалеку от Билярского святого ключа. На ферме живут страусы австралийской и африканской пород, павлины, фазаны и другие птицы, а также кролики.

туризм в татарстане госкомитет по туризму рт
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