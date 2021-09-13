Дворы 99 домов Нижнекамского района преобразятся по республиканской программе

До конца 2021 года в Нижнекамском районе Татарстана преобразятся 67 дворовых территорий, которые охватят 99 многоквартирных домов. На эти цели в рамках реализации республиканской программы «Наш двор» муниципальному району было выделено 703 млн рублей. Такие данные сегодня на деловом понедельнике озвучил исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамска Максим Санков.

«На сегодняшний день в 48 дворах полностью выполнены дорожные работы, в остальных ведется укладка первого слоя асфальта или подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия. После этого подрядчик приступит к монтажу детского и спортивного оборудования. В 16 дворах оно уже установлено», — сказал Максим Санков.

В прошлом году в Нижнекамском районе уже были благоустроены 67 дворов на общую сумму в 567 млн рублей. А до конца срока действия республиканской программы «Наш двор» — до 2025 года — в муниципальном районе запланировано привести в порядок 643 двора, которые охватят 951 многоквартирный дом.