В программу «Наш двор» предложили включить бесплатные парковки для участников СВО

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Вопрос организации бесплатных парковок для инвалидов – участников специальной военной операции и пандусов в жилых домах Татарстана обсудили сегодня представители некоммерческих общественных организаций на встрече с министром труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмирой Зариповой.

«Хотелось бы рассмотреть вопрос включения парковочных мест в республиканскую программу по благоустройству „Наш двор“. Участники СВО, получившие ранения, будут вынуждены парковаться непонятно где», — сказал представитель Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Максим Кононов.

По его словам, во многих многоквартирных домах также отсутствуют пандусы или они непригодны для использования. Эльмира Зарипова пообещала взять эти вопросы на контроль.

Встреча министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой с руководителями и представителями НКО прошла сегодня в Общественной палате РТ. На ней обсуждались вопросы социальной поддержки ветеранов, реабилитации и социализации людей с различными ограничениями в здоровье, а также взаимодействия с поставщиками социальных услуг. Встреча была организована в рамках проекта «Диалоги с властью».