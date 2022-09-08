В программу «Игр будущего» в Казани будут внесены инклюзивные виды спорта

Одной из особенностей «Игр будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году, станут соревнования по инклюзивным видам спорта. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

«Социальная миссия — это важная часть наших соревнований. В частности, мы рассматриваем кибатлетику. Пока мы ее вынесли за скобки основных соревнований, но если мы заключим контракты с соответствующими подрядчиками, то обязательно включим в общую программу игр», — подчеркнул Столяров.

«Могут появиться инклюзивные команды, которые будут одновременно состоять из атлетов, параатлетов, женщин и так далее», — добавил он.

«Кибатлетика» включает комплекс разных направлений: сообщество киборгов, соревнования нового формата с ассистивными технологиями, выставку инновационных средств реабилитации и конференцию о высокотехнологичном протезировании.

Призовой фонд «Игр будущего» составит 25 млн долларов, о чем сообщал ранее «Татар-информ».