«В программисты или артисты?»: куда идут учиться дети звезд татарской эстрады

В какой вуз собирается поступать старшая дочь Гузель Уразовой, увидим ли мы на сцене дочь Сирины Зайнутдиновой Эльвину и почему сын Ильшата Валиева не желает продолжать учебу в школе, узнала корреспондент «Татар-информа», которая пообщалась со звездами шоу-бизнеса Татарстана.

Скоро выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты и определятся, где и какую специальность они будут получать в ближайшие годы Фото: © Рамиль Гали

Совсем немного осталось до окончания поры экзаменов – скоро выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты и определятся, где и какую специальность они будут получать в ближайшие годы. Вместе с выпускниками в эти дни волнуются и их родители, ведь результаты детей для них тоже своеобразный экзамен. Многие из тех, к кому мы обратились, не стали заранее раскрывать карты, предпочитая дождаться результатов ЕГЭ, и обещали поделиться радостью, когда их чада успешно поступят в те учебные заведения, которые они выбрали.

«Думаю, это будет не сфера культуры»

Старшая дочь популярных артистов татарской эстрады Гузель Уразовой и Ильдара Хакимова Эллари в этом году окончила одиннадцатый класс.

«Совсем не хочется отпускать ребенка куда-то в другой город. Нам очень хорошо вместе» Фото: соцсети

«Эллари сегодня сдает последний экзамен, по английскому языку. Английский она учит давно, с удовольствием изучает. Прекрасно на нем говорит, без акцента. Учителя всегда ее хвалят. Она и мне помогает, когда я разучиваю песни на английском языке. Скорее всего, дочь останется в Казани, поступит в один из университетов. Совсем не хочется отпускать ребенка куда-то в другой город. Нам очень хорошо вместе», – рассказала певица.

По словам Гузель Уразовой, дочь не планирует идти по стопам родителей и становиться артисткой. «Кажется, такого желания у нее нет. Она собирается подать документы по нескольким направлениям, в разные вузы, но, думаю, это не будет связано со сферой культуры», – добавила артистка.

По словам Гузель Уразовой, дочь не планирует идти по стопам родителей и становиться артисткой Фото: соцсети

Эллари готовилась к экзаменам в течение всего года, занималась с репетиторами. Училась только на отлично.



«Поэтому она уверена в себе. Надеется, что баллы будут хорошие, потому что она старалась. Но все равно волнуется, все-таки она еще ребенок. А мы надеемся, что все будет хорошо», – рассказала Гузель Уразова.

«Есть большое желание стать певицей»

Дочь певицы Сирины Зайнутдиновой окончила 11-й класс в 167-й школе Казани. Она уже выбрала вуз.

«У Эльвины экзамены еще не закончились, остается ЕГЭ по английскому языку. Дочка собирается поступать в Институт международных отношений Казанского федерального университета. Она и певицей очень хочет стать, возможно, в будущем мы увидим ее на сцене. Для дочки это очень интересная и в то же время ответственная пора. Перед “Последним звонком” Эльвина очень переживала, потому что помогала одноклассникам ставить вальс, организовать флешмобы. Только когда все прошло успешно, кажется, ей стало немного легче», –поделилась Зайнутдинова.

«Дочка собирается поступать в Институт международных отношений Казанского федерального университета» Фото: соцсети

Певица отметила, что дочь с детства росла очень самостоятельной. «Еще совсем маленькой могла обсуждать со взрослыми серьезные темы. Недавно мне призналась: “Не могу поверить, что сейчас я уже не ученица школы”. Ей и с детством не хочется расставаться, в то же время и взрослой хочется быть. Сейчас дочка вступает в очень интересную студенческую жизнь, но, думаю, она все равно будет скучать по школе, потому что класс у нее был очень дружный», – рассказала Сирина Зайнутдинова.

«Интересуется IT-технологиями и музыкой»

Сын баяниста Ильфата Шаехова Амир – тоже выпускник. Они ждут результатов ЕГЭ, после чего будут выбирать, куда дальше идти учиться.

«Сын в последнее время серьезно заинтересовался музыкой… Не стану возражать, если он захочет пойти в этом направлении» Фото: личный архив Ильфата Шаехова

«Экзамены сын сдал, куда будет поступать – пока точно не решили. Вуз будем выбирать по результатам ЕГЭ, сколько баллов наберет. Какие вузы рассматриваем – пока не хочу говорить, потому что не люблю заранее кричать о таких вещах. Амиру интересны и IT-технологии, и музыка. Сейчас ведь есть возможность подавать документы в несколько вузов. Мы, конечно, стараемся поддержать сына советами, но какой род деятельности выбирать – он решает сам, свою точку зрения мы не навязываем. Главное, чтобы результаты экзамена были хорошие», – считает Ильфат Шаехов.

Амир окончил музыкальную школу по классу баян. По словам отца, в последнее время он стал больше интересоваться музыкой.

«Обычно работники эстрады стараются не отдавать детей в эту сферу. Сын в последнее время серьезно заинтересовался музыкой. Слушает современных артистов татарской эстрады, Ильгама Шакирова, других наших легендарных исполнителей. Поэтому я не стану возражать, если он захочет пойти в этом направлении. К сожалению, я все время был на гастролях и не смог развивать музыкальные способности сына, плотно с ним заниматься», – сказал музыкант.

«В школе ему уже неинтересно»

Сын ведущего Ильшата Валиева Малик в этом году окончил 9 класс. Малик сейчас выбирает техникум – он не хочет продолжать учебу в школе.

«Планируем поступить в бюджетное отделение какого-нибудь профильного техникума» Фото: соцсети

«Сын неплохо сдает экзамены. Малик с детства интересуется компьютерами, IT-технологиями, программированием. Ходил в кружки по программированию, хорошо разбирается в этой сфере. Если все получится так, как мы задумали, планируем поступить в бюджетное отделение какого-нибудь профильного техникума. Вместе выбирали, куда поступать, но названия этих учебных заведений пока говорить не хочу, они в Казани. Он не особо хочет оставаться в школе. У нас дети оба учились очень легко, всегда на отлично. Не помню даже, чтобы просили помочь с домашним заданием. Поэтом Малику сейчас уже не интересно в школе, ему хочется осваивать новые знания», – сообщил Ильшат Валиев.

«Остаемся в школе»

Ведущая Замира Разяпова – мама девятиклассника. Аяз в этом году окончил основную школу и намерен получить полное среднее образование.

Аяз с четырех лет занимается хоккеем. Возможно, в будущем он выберет профессиональный спорт Фото: соцсети

Замира Разяпова опубликовала в соцсетях свою фотографию с сыном и подписала: «Мой Аяз – ученик выпускного класса. Пока только девятый класс. Никуда не уходим, будем учиться 11 классов».

Подписчики телеведущей знают, что Аяз с четырех лет занимается хоккеем. Возможно, в будущем он выберет профессиональный спорт.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

