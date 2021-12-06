В программе «Женское предпринимательство» участвовали более 100 жительниц Татарстана

В образовательной программе по созданию своего бизнеса «Женское предпринимательство», которая прошла с 23 октября по 4 декабря на территории Республики Татарстан приняли участие более 100 жительниц региона, сообщила пресс-служба Министерства экономики РТ.

В течение семи недель участницы обучались в онлайн и офлайн-формате у 17 действующих экспертов и предпринимателей-женщин тому, как реализовывать авторские проекты — от идеи до действующего бизнеса.

По окончанию обучения участницы получили дипломы государственного образца о прохождении программы по основам предпринимательства, а лучшие проекты презентовали на итоговом мероприятии перед экспертной комиссией.

В состав курса вошли технологии поиска и оценки бизнес-идеи, основы маркетинга, система работы с персоналом, разработка экономической бизнес-модели, стратегия продвижения и упаковка идеи в действующие проекты.

Программа, реализованная в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Республике Татарстан, помогла 20 выпускницам открыть бизнес с нуля во время курса.