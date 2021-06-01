В программе туристического кэшбека участвует 31 санаторий Татарстана

Продолжается программа туристического кэшбека, в Татарстане в ней участвует 31 санаторий. Кроме того, по программе можно забронировать речные круизы по Волге и получить возврат в размере 20 % от стоимости путешествия. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Можно совершить возврат за экскурсионные туры, круизы по Волге. Все эти направления широко представлены в Татарстане. Путешествия и предложения доступны на сайте мирпутешествий.рф. Наши жители могут активно пользоваться программой туристического кэшбека, путешествовать по региону, отдыхать в санаториях и гостиницах», - сказал он.

По условиям программы минимальная продолжительность поездки должна составлять две ночи. Ограничений по стоимости путешествия нет. Приобрести тур можно как напрямую, так и через онлайн-агрегаторов. Возврат составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по карте «Мир». Количество операций по одной карте не ограничено. Кроме того, жители республики могут вернуть кэшбек за отдых детей в летних лагерях.