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В программе «Наши» рассказали, как бойцы батальона «Казань» спасли раненых бойцов
Сегодня на канале «Россия 1» вышла в эфир программа «Наши», в которой приняли участие выпускники Казанского танкового училища, бойцы батальона «Казань», руководители Региональной общественной организации по РТ «Общество гуманитарных инициатив» и «За Победу Казань», а также член Общественной палаты РТ Ольга Павлова и другие.
Участники программы поделились историями с передовой, рассказали о своем опыте в зоне боевых действий и о поддержке бойцов СВО волонтерами и неравнодушными жителями.
Первым героем выпуска стал участник СВО Дмитрий Матюнин с позывным «Мастер», которого спасли бойцы из батальона «Казань». Вместе с сослуживцем Фаилем Кадырбирдиевым он попал под обстрел FPV-дрона.
«Мы постоянно следили за небом, но ничего не заметили. Вдруг неожиданно раздался взрыв. Мы выпрыгнули из загоревшейся машины. Фаиля контузило, меня ранило. Мы пошли пешком», – рассказывает он.
Мастер не сразу понял, что серьезно ранен, но в какой-то момент осознал, что сильно задерживает товарища, и попросил его идти дальше одному. Фаиль дошел до ближайшего места дислокации российских военных и позвал их на помощь. Это оказались бойцы батальона «Казань»: «Казань», «Батыр», «Егерь» и «Рамиль».
Их появление в студии стало сюрпризом для Дмитрия.
«С самого утра в этой местности было неспокойно, эвакуацию мы проводили под обстрелом», — рассказали бойцы.
Бойцы оказали первую помощь раненым и доставили их в госпиталь.
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