В программе фестиваля женского народного промысла «Бистә шәле» появятся новые конкурсы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В программу III Республиканского фестиваля женского народного промысла «Бистә шәле» войдут два новых конкурса: по прядению нити из шерсти и вышиванию шали. О них на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала завотделом культуры исполкома Рыбно-Слободского района Лилия Каримуллина.

«Каждый год мы будем дополнять наш фестиваль чем-то новым. В этом году это два новых конкурса. В первом конкурсе рукодельницы посоревнуются в прядении нити из шерсти, а также наматывании клубка. Жюри будет оценивать скорость, аккуратность, красоту полученной нити. В другом конкурсе женщины покажут, как красиво соединить края шали с серединой: как известно, сначала вяжут полотно для середины, затем узорные края, а потом уже сшивают их вместе», – пояснила спикер.

В третий раз состоится конкурс «Самая креативная шаль».

«К нам приезжают с самыми разными интересными идеями: шали разной формы, с разными узорами и надписями. Их специально вяжут для фестиваля», – отметила она.

По словам Лилии Каримуллиной, на фестивале представят и другие популярные проекты, реализуемые в Рыбно-Слободском районе: фольклорный праздник «Капка төбендә» («Праздник у ворот»), фестиваль гармонистов «Эх, гармуннар уйный белсәм», детский лагерь «Җәйге алан» и другие, а также праздники, посвященные яблочному, ореховому и медовому спасу.

Республиканский фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле» проводится в поселке Рыбная Слобода в третий раз. Фестиваль собирает на своей площадке лучших мастеров республики, а также любителей этого народного промысла и является территорией творческого общения мастеров.

В программе фестиваля – выставка шалей и вязаных изделий, мастер-классы по вязанию, созданию узоров для вязания, украшений из пуха, приготовлению пышки по специальному рецепту, конкурсы «Самая креативная шаль», «Самая быстрая вязальщица», «Быстрая закрутка катушки», показ мод «Дефиле одежды из шали», а также национальные танцы и народные песни.

Гульнар Гарифуллина